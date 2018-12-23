旋風襲新加坡！朱晨麗拎「最喜愛角色」獎

近日忙於拍攝劇集《法證先鋒IV》的無綫花旦朱晨麗（朱朱），昨晚（22日）抽空飛到新加坡出席《星和璀璨星光夜》頒獎禮，同場不乏中台韓藝人，包括李準基、王冠逸、秦嵐、劉以豪等，場面熱鬧！



朱朱畀許紹雄搞到哭笑不得



朱朱除了任頒獎嘉賓，還憑《特技人》「May豬」一角獲得「星和TVB最喜愛角色」，於前輩許紹雄手中接過獎項，朱朱感動地說：「好榮幸可以喺咁多強勁對手中奪得TVB最喜愛角色獎，感謝大會頒贈呢個獎畀我！」朱朱笑指許紹雄頒獎之餘亦不忘整蠱她：「好好笑，一直話睇唔到得獎者字幕，搞到好耐先宣布我上台，上到去又同我傾咗一輪，之後佢落台我先可以講致謝詞，點之佢又想上嚟同我傾偈，好多謝佢將個氣氛搞到咁輕鬆，令我冇咁緊張，同埋本身都欣賞佢，好幸運之前同佢拍完《多功能老婆》就有獎。」同場的馬德鐘亦獲頒「TVB年度最強人氣藝人獎」。



激讚秦嵐：好斯文，講嘢細細聲



頒獎台上，朱朱與「皇后」秦嵐並肩而立，期間也有趁機閒聊，她說：「佢有講番拍《延禧攻略》只係用咗一個月時間就完成，因為趕住有其他嘢做，真係好勁，雖然我未睇晒全套劇，但見完佢之後就好想返去煲埋套劇。皇后真係好斯文，講嘢細細聲咁，好開心有機會見到佢。」朱朱此行非常緊逼，晨早六點抵達新加坡，頒獎禮結束後即趕往機場，趕搭凌晨1點飛機飛返香港繼續開工，旋風逗留19小時，雖然很趕及很累，但很值得。





【2018「星和璀璨星光夜」得獎名單】

最受矚目亞洲女藝人獎：秦嵐

最受矚目亞洲男藝人獎：李準基

飛躍大獎：王冠逸

TVB最愛角色獎：朱晨麗

TVB年度最強人氣藝人獎：馬德鐘

魅力閃亮之星獎：劉以豪

最優秀新人獎：A.C.E

最佳舞台魅力獎：宇宙少女（Cosmic Girls）

最佳亞洲戲劇主題獎：鄭世雲（Jeong Sewoon）

潛力閃亮之星獎：張軒睿

最佳主持人獎：藍心湄

常青演繹獎：陳美鳳