搣甩廿磅！許廷鏗變番「將軍澳吳尊」

歌手許廷鏗（Alfred）舉行新碟簽唱會，見他身形清減不少，變回當年出道時的「將軍澳吳尊」，他表示：「嘩！唔經唔覺10年喇，用咗2、3個月減咗20磅，希望可以再瘦10磅。」問怕唔怕過瘦？他即笑言：「怕唔怕瘦得滯？好耐冇聽過呢句説話，真係好感動。」



Alfred的演唱會名為「再見智慧齒」，之後被網友改成「再見門牙」、「再見乳齒」，如60歲再開騷就叫「再見牙齒」，十分有創意。Alfred透露個唱比較特別，希望可與觀眾多互動，因此買他專輯的三位幸運兒抽到後台pass，Alfred笑言可到後台跟他素顏合照，而其中一位男粉絲這天都有到場支持他。



Alfred表示新歌令他回想起當年虧欠了一個女仔，他說：「唔講太多，個女仔都結咗婚啦，有美滿家庭，不過我哋冇開始過嘅，首歌叫《恐怖情人》，唔係為佢而錄，只係咁啱令我諗起。」問他聖誕節如何度過？他說聖誕是媽咪正日生日，每年都會陪她慶生，而平安夜（24日）會推出新歌《停半分鐘聽一闕歌》特別版MV，今次是他首次擔任監製，來作為送給歌迷的聖誕禮物。