7位數娶老婆！蕭潤邦江若琳婚後不設防

歌手江若琳（Elanne）及蕭潤邦（Oscar）今日拉埋天窗。一對新人接受訪問，問到Oscar有何驚喜給太太？他表示已跟兄弟計劃好，而Elanne則自言肯定沒有驚喜，要把舞台留給新郎。會場主題方面，他們稱是聖誕派對主題：「好似嘉年華咁，有3米高嘅聖誕樹、遊戲攤位、水吧、Photo Booth同糖果區，有禮物畀賓客拎走。」談到開支很大，Oscar認為最緊要Elanne開心，很多事由太太主導，又透露花了7位數，Elanne則坦言很開心。



首飾方面，Elanne指媽媽送了皇冠給她做嫁妝：「今晚仲有個Darry Ring（DR）鑽石皇冠，係Oscar送嘅。求婚戒指兩卡，今晚呢對結婚戒指就係碎鑽，Oscar嘅係黑碎鑽，我嘅係白碎鑽。」他們透露買這對求婚及結婚戒指也要用身份證登記，一世人只可以買一次，絕對不會買給另一人，而幾日後他們將到英國度蜜月，之後再去周邊城市。Oscar指太太想看北極光，但又怕凍，他笑說：「佢依家喺香港都要用暖氈，不如去泰國啦！咁就打消咗睇北極光嘅念頭。」提到生B，他們均覺得沒所謂，Oscar說：「係緣分，婚後不設防，自然啲就得，Elanne依家都咁大個女啦！」Elanne亦坦言想生屬豬的小朋友，會嘗試趕工，但也要看天意。