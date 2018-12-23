觀禮勁感動！張繼聰爆蕭潤邦啜岳父

藝人謝安琪（Kay）為今日結婚的新郎哥蕭潤邦（Oscar）做伴郎，而Kay老公張繼聰（阿聰）則是兄弟團之一，對於新郎哥寸兄弟團「好幫得手」，阿聰笑言：「我有幫㗎，我有着美少女衫。」Kay搞笑指因為件衫唔啱size，所以着唔到，阿聰就說：「我都係第一次見啲兄弟冇乜幫新郎哥頂嘢玩遊戲，其實大家別有用意，咁樣先可以令新娘對新郎哥有信心，一睇就知老公乜都自己嚟、自己頂，會好感動。成個婚禮party好襯佢兩個嘅性格，因為Oscar好幽默風趣，今日都係好輕鬆地進行成個婚禮。」



今早眾人要抬花橋接新娘，Kay說：「我都做咗好耐gym，想試吓力，17個兄弟一齊抬，酒店職員見到都呆咗。」兩公婆以為Oscar是「船頭尺」，硬朗唔喊，點知Oscar好快喊。他們表示最感動是見到Oscar和Elanne父母相處好融洽，阿聰說：「Oscar同岳父感情好好，今日接新娘擁抱完後，我就叫佢錫埋岳父，點知佢真係錫咗！好開心，未見過一個新郎同岳父關係咁好、好到要錫，希望今晚呢個場面會encore。」



力撐蕭定一



講到老闆蕭定一旗下的HMV發聲明自願清盤，Kay即放下咪交由老公講，阿聰說：「對我冇影響。（驚唔驚公司資金有問題？）我同蕭定一係經理人合約，除咗會拍公司投資嘅戲，都會接其他戲拍，工作已經排到下年。我個約唔係短時間，但都唔係長，正如張智霖日前所講，做生意一定有起有落，大家一條船最緊要齊心。佢（蕭定一）好有才華，依家只係遇到啲唔好嘅事，相信佢handle到。」