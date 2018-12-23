《守護神之保險調查》劇透：陳瀅捲入塵爆案

第一集 (12/24)

平安夜，馬來西亞沙灘嘉年華現場發生大爆炸，造成35死68傷，死傷者有香港人在內。北極光保險公司保險調查組「KS」的強總（許紹雄飾）決定派阿百（黃宗澤飾）、小杜（劉心悠飾）及新人張東（苗僑偉飾）前去調查此案。張東曾是警員，亦與小杜的爸爸鬆哥（吳岱融飾）熟悉。原本向公司請了假，謊稱去新加坡參加葬禮的阿百無奈取消休假，接受任務。三人一同前往馬來西亞，路上，阿百和小杜向張東介紹保險調查工作，稱保險調查員雖不是警員或私家偵探，卻要在保險事故後第一時間介入調查，以確保客戶沒有騙保。來到醫院，他們接觸到第一位香港傷者Joan（陳瀅飾），身體嚴重燒傷，情況危殆。小杜安撫其父母，張東尋訪事發現場的保安，從保安提供的線索中，張東認為Joan極可能知事情真相。突然，一行人劫走保安，阿百、張東一路飛車追逐，卻發現原是當地警員追債，在醫院忙碌的小杜還得來解救二人。至此，警方依然沒有公布事件定性為意外還是人為。次日，鬧市遭遇汽車撞擊，阿百受傷，小杜和張東二人所幸無傷。



第二集 (12/25)

馬來西亞鬧市汽車襲擊事件引起國際關注，已有恐怖分子承認此事及爆炸案都是其所為。此次事件因被定性為恐怖襲擊，Joan極可能因保單的不保條款而得不到賠償。小杜無意看到Joan手機裏其男友Jack（胡子彤飾）發來的資訊，遂回覆邀他前來見面。張東認為Jack是此案的關鍵人物，阿百、小杜及張東從不同方向調查。原來當日Joan與男友Jack及好友力奇（林耀聲飾）、Moon兩對情侶在嘉年華現場，其間一名男子調戲Moon，力奇出面阻止，雙方發生衝突，其後力奇為了報復，在該男子不為意時把一支煙花插到他背後褲袋中，不料火舌燃起了在空氣中瀰漫的粉塵，引起大爆炸。這幾個年輕人畏罪，為了推卸責任，不惜去嫁禍別人，最瘋狂的是力奇偽裝成恐怖份子，製造汽車襲擊，想將所有的刑責嫁禍給恐怖份子，然後乘飛機逃回香港！最終張東在馬來西亞機場找到Moon，阿百找到力奇和Jack，最後三人承認錯誤。



第三集 (12/26)

案子結束後阿百飛到新加坡，布置浪漫驚喜準備與明星女友Kay（王希維飾）慶祝，但Kay卻致電說她有事未能赴約，阿百口中說不要緊，內心卻失落萬分。張東常去附近洗衣店磅洗，一來二去與兼做保險顧問的洗衣店老闆娘葉子（徐子珊飾）熟絡起來。「KS」要調查一個叫黃蓮（邵美琪飾）的寡婦，她曾有三個老公，兩個死於糖尿病併發症，一個死於心肌栓塞，這三個老公都是有過千萬家產的獨身漢，都長期病患者，要長期食藥，並且他們都是娶了黃蓮之後半年內死亡並繼承死者遺產。小杜接手案子，去殯儀館暗訪，見黃蓮被死者的女兒追罵。小杜向女兒說明來意，對方告訴小杜，自己父親死前背著兒女與黃蓮結了婚，小杜更是道出她父親已將大部分財產轉給黃蓮，女兒難以置信。某日，張東在銀行辦事時，遇幾名匪徒搶劫押款員，手無寸鐵的張東並沒有打算反抗。凶徒得手後，拔足逃走，一印度藉保安大寶提着長槍追出，可惜劫匪兇悍，一槍打傷大寶。張東追上來，拾起大寶身旁的長槍，對槍有心理陰影的張東正猶豫着，幾個警員趕了上來。



第四集 (12/27)

小杜和阿百起初懷疑黃蓮是存心謀奪保險金，後來經他們跟蹤調查後，發現黃蓮平時十分節儉。一次，小杜與阿百反被黃蓮邀請去自己的生日宴，黃蓮揶揄二人辛苦跟蹤了她一星期。小杜在KTV喝得大醉，卻從黃蓮朋友口中得知黃蓮向朋友借錢，常回台灣，小杜懷疑她在台灣養小白臉。一日，黃蓮請求阿百去警局保釋她，因自己連一萬保釋金都沒有，亦沒朋友幫她。阿百說他已經得知黃蓮被抓的真相，是她拿了現任男友保險櫃裏的一百萬，其兒子報警抓了她，黃蓮笑說事情真相並非如此。大寶的朋友排骨（姜皓文飾）前來探望，向大寶說自己出了事，大寶非常生氣，大聲呵斥排骨細死性不改，原來排骨細認識匪徒。排骨向匪徒跪求給大寶一些醫療費，冒着生命危險的他拿到了兩萬塊，悄悄放去大寶病床旁的抽屜裏。之後他打算報警抓匪徒，警員卻搶先一步進攻匪徒，但匪徒老大趁機逃走。警員懷疑大寶是銀行搶劫案的內鬼，甚至是械劫集團的同黨，前來拘捕他。



第五集 (12/28)

原來警員從匪徒身上找到當日銀行的保安出勤表，又在大寶病房找了那不明來路的兩萬塊，因此懷疑大寶是內鬼。張東親眼見證大寶以命相搏，奮勇抗賊，一口咬定他絕不可能是同黨。黃連細心照料患癌男友Richard，Richard兒女已經跟醫院簽署放棄治療的方案，黃蓮卻堅持只要有她在，絕不允許此事發生。張東向大寶解釋，根據保險條例，受保人若牽涉刑事罪行，一經定罪，保險公司無須作出賠償，拿不到醫療費不說，大寶還要被判坐牢。大寶拜託張東找到排骨，還自己真相。張東、阿百按大寶提供的地址找到排骨，一番勸告。排骨承認自己為了一千塊將大寶身上的出勤表賣給匪徒，大寶並不知情，並決定跟二人回警察局。不料中途接到匪徒老大電話，以他女兒阿B（文凱玲飾）要挾他拿錢回來。排骨跳車逃走，欲拿錢贖阿B。老大得到錢後，阿B竟趁機打傷老大手下，拿錢跑了，排骨勸阻不果，阿B大把揮霍，甚至大擺宴席。張東、阿百找到她，告訴她已招惹上黑社會，阿B毫不畏懼，還提出和阿百鬥酒。匪徒老大也找上來，劫走醉酒的阿B。排骨救女心切，被匪徒暴揍，張東拿着阿B放在餐廳的錢袋前來營救。