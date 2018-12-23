解鎖百巴成就！王浩信成「真．掌摑界KOL」

藝人王浩信除咗有「Signal Wong」之稱，原來仲有「真．掌摑界KOL」嘅美譽，皆因佢喺唔同劇集入面分別被摑N咁多巴，靠住「掌摑演技法」令人留下深刻印象！



呢日See See TVB上載一條短片，將王浩信有掌摑戲份嘅劇集整成合輯，原來佢唔聲唔聲已經達成100巴成就！首先喺劇集《名媛望族》中，由王浩信飾演嘅私生子犯下大錯，結果被父親劉松仁連環怒摑13巴，就係呢13巴初步奠定王浩信「真.掌摑界KOL」嘅地位，然後喺同一套劇集入面，佢再度認衰自摑16巴，真係少啲手力都做唔到，連網民都要畀個「服」字佢。



點知轉眼間，王浩信又打破咗自己紀錄，佢喺《法外風雲》中被謝雪心連摑33巴，心由瓜子面變豬頭炳！而尋晚嘅《兄弟》大結局，王浩信一樣要被連環掌摑…劇情講述佢奄奄一息攤喺病床度，同佢演情侶嘅江嘉敏因為太激動、太想摑醒佢，於是分別對準佢面額同心口連摑32巴。網民見王浩信拍劇次次要硬食連環摑，都忍唔住問佢幾時「金盆洗面」？



網民有話兒：

Ai SXXn：好可憐你一直被打臉

OsXXrn Woo：得罪導演的下場

WXXg TXa：他拍電視劇都很喜歡被排掌刮（摑）戲份

KXXia HXX：昏迷緊俾（畀）人摑好考演技