為食女友！吳嘉熙聖誕恨男友送腸

組合Super Girls（SG）到屯門出席商場聖誕活動，成員吳嘉熙（Cheronna）、陳穎欣（Yanny）剛度過生日，她們表示與其餘3位成員日前於拍攝中慶祝，又指一早預知驚喜：「年年差唔多時間都一定有Surprise，所以最佳驚喜係冇驚喜！」



聖誕將至，SG開心表示發布了聖誕特別版《睡衣派對》MV給粉絲做禮物：「去咗監製屋企開Party、重新錄過首歌，加咗樂器、唱法又唔同，充滿Jazz Blues嘅感覺，遲啲開Party會狂播。」眾人均表示會有不同的慶祝活動，隊長趙慧珊（Aka）透露往年都會與C AllStar開Party，其後即被蔡思明（Jessica）截住：「佢哋（C AllStar）休團唔搞喇。」李靜儀（Heidi）提議可找新組合MIRROR一齊慶祝，Cheronna興奮笑言：「唔介意同小鮮肉玩。（唔怕男友Dixon呷醋？佢哋好似同公司！）唔會，係咩？咁唔好喇，我意思係做Party統籌，然後搵番啱年紀嘅人玩，驚唔夠弟弟玩。」



Cheronna透露聖誕會去Dixon（黃奕晨）屋企BBQ、玩Board Game，不過她表示唔開心：「燒嘢食竟然冇廚師腸！如果Dixon送廚師腸畀我做聖誕禮物會好開心！（咁你送咩畀佢？）好似年年都話包住自己送畀佢，或者得閒就寫吓咭。」