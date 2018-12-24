囡囡未講到完整句子　趙哲妤承諾小魚…

藝人趙哲妤（Uny）兩歲女兒趙真羽（小魚）前年聖誕前夕在馬來西亞早產出世，她笑稱今年才是首年「慶祝」聖誕。小魚自小被發現雙耳全聾，最近漸漸回復聽力，是一家的最佳聖誕禮物。Uny說：「嗰時我做緊水中瑜伽，感覺到佢想出世，好似一條魚游出嚟咁，小魚呢個名就係咁嚟，佢出世得4磅幾，好緊張，屋企人又唔喺身邊；去年聖誕之後小魚準備做人工耳蝸大手術，唔可以病，所以避免出入多人地方，去年囡囡幾乎冇乜出過街。」



想廿四小時黐到實



Uny早前帶同囡囡學整聖誕甜品，雖然小魚未能講完整句子，但不停發聲好想說話，而且相當為食，邊整邊吃，最搞笑是小魚臨尾表現得沒有耐性，原因是太眼瞓。Uny表示希望教出一個富社會責任、身體及心理都好健康的小朋友：「我同小魚有個承諾，除咗工作同返大學外，我會親力親為照顧佢，每晚同佢瞓覺，婆婆或工人姐姐係代替唔到媽媽，寧願自己減少娛樂時間，不過陪佢係我最鍾意做嘅事，每一刻都諗佢先，到依家大小小，希望所有活動帶埋佢，廿四小時黐埋，將來手拖手一齊行18年，睇住佢入大學。」