親自落舖打點　傅嘉莉獲老友送驚喜

藝人傅嘉莉（Kelly）除了積極拍劇外，近年更與好友創立自家頭飾品牌，向商界發展。繼中環店後，Kelly的頭飾品牌近日進駐荔枝角商場，身為老闆的她非常着緊生意，一有空檔便親自落場打躉，更獲不少圈中好友畀面撐場。



落足嘴頭



日前Kelly身穿牛仔褲和衞衣、盤起頭髮，孖拍檔落舖打點。見她親自搬貨，但顯得有點論盡，接着將貨品逐件取出來擺在飾物架上。有女客人駐足欣賞，似乎對頭飾甚有興趣，Kelly即落足嘴頭Sell客，講到手舞足蹈。



其後，好友楊潮凱及黃嘉樂突然現身，令Kelly十分驚喜。見三人雞啄唔斷密密斟，Kelly都不忘盡老闆責任，向兩人介紹產品，兩個大男人拿起頭箍細心研究，又拿出手機逐一影低實物，不時詢問Kelly意見，看來有意揀禮物給另一半。



攬攬答謝老友



正當Kelly認真講解，兩男突然整古作怪，將頭箍放在額頭前變Headband，又將頭箍遮眼當黑超，Kelly見狀也忍俊不禁，三人笑作一團，Kelly與拍檔亦跟隨他們一齊惡搞，最後四人「盲」拍留念。吹完一輪水，潮凱與嘉樂均自掏腰包買頭箍撐好友，然後跟Kelly攬攬告別。