網民票選最受歡迎聖誕電影　邊套第一？

英國電視周刊《廣播時報》（Radio Times）最近邀請7千名網民投票選出英國最受歡迎聖誕電影，結果1946年由已故男星占士史釗活（James Stewart）主演的經典聖誕電影《哀樂人生》（It's A Wonderful Life）登冠！



而僅次於《哀》就是2003年諧星韋化奴（Will Ferrell）主演的《聖誕精靈》（Elf），此外，最受女性歡迎的聖誕愛情喜劇《真的戀愛了》（ Love Actually）、《寶貝智多星》（Home Alone）及湯漢斯（Tom Hanks）主演的動畫《北極快車》（The Polar Express）等都有入圍。其中就連荷里活著名男星布斯韋利士（Bruce Willis）起朵之作賣座動作片《虎膽龍威》（Die Hard）都有入圍排第6位。其實多年來，以聖誕節作為故事背景的《虎》一直被影迷視為聖誕電影。最近電影公司才正式宣布《虎》為聖誕電影，並首度發放聖誕主題預告片。



而美國娛樂周刊《Entertainment Weekly》亦找來影評人Chris Nashawaty嚴選影史上20部最佳聖誕電影，結果《真的戀愛了》排頭位，而《聖誕故事: 鐵証當年》（A Christmas Story）、《哀樂人生》、《聖誕精靈》及《虎膽龍威》等入圍。

