東方日報C1：咀到頭暈！江若琳無悔嫁Oscar

藝人江若琳（Elanne）和「生煎包王」蕭潤邦（Oscar）昨日拉埋天窗舉行婚禮，行頭十足的新娘子，獲Oscar豪擲過百萬元送上鑽飾打造「最閃爆的生煎包王后」，兩人註冊時場面浪漫感動，Oscar願為老婆仔「擋雷、擋雨、擋子彈」，令新娘子淚中有笑：「今日係我一生中最正確嘅選擇。」兩人三度錫錫，咀到360度自轉，甜到漏！



江若琳昨晨先穿裙褂出門，下午換上低胸復古婚紗簽字行禮，婚宴再換上另一套公主式傘裙婚紗，更獲媽媽送上足金皇冠給她做嫁妝，還有三對龍鳳鈪及金戒指，行頭十足！



百萬皇冠打造閃爆王后



老公Oscar待她如珠如寶，豪斥過百萬元鑽飾令愛妻化身「閃爆王后」，他揀選Darry Ring（DR求婚鑽戒）WEDDING系列的MY QUEEN給Elanne做皇冠，副石數量345顆，之前他向Elanne送上男士憑身份證一生只能訂製一枚的2卡求婚鑽戒，寓意「一生．唯一．真愛」。Elanne說：「今晚我個鑽石皇冠係Oscar送嘅。隻求婚戒指有2卡，我哋對結婚戒指係碎鑽，Oscar嘅係黑碎鑽，我嘅係白碎鑽。」令她閃爆婚宴！



昨晨新郎哥率領17人兄弟團浩浩蕩蕩到酒店接新娘，之後在酒店露天場地進行註冊儀式，Elanne穿上低胸露腿婚紗、翹住父親進場並交到Oscar手上，新郎哥卻表現緊張口窒窒，多次深呼吸說：「太陽要曬時，曬我先，落雨時淋我先，行雷時劈我先啦，I Love You。」新娘忍不住落淚：「喺我覺得呢個世界好絕望嘅時候，你以另一個身份出現喺我面前，我問過你，你生得咁高大，係咪嚟同我擋風擋雨？但你話唔係，係為我擋子彈！我人生裏面做錯好多嘢同決定，但今日決定嫁畀你，係我生命中最無悔、最正確嘅選擇。」簽字後兩人交換婚戒，並來個深情咀嘴，全場歡呼。



感動時刻新人鬥喊



黃昏時新人會見傳媒，甜蜜三度錫錫，第三次更轉圈咀足20秒，Elanne笑言有點暈！Oscar說要扮女人才娶得美人歸有難度，笑言沒想過照片被眾兄弟公開，Elanne笑他「英名一朝喪」。Oscar講到愛的宣言時指兩人相識差不多12年，好有緣分，並自爆：「一出道已經睇中佢，佢係最靚最正，我一早就𥄫中。」Elanne表示最感動時刻是前晚媽媽為她上頭時她爆喊，而Oscar則是行禮時看到太太隨着音樂奏起她那首《One And Only》步入會場時，他像發夢般忍不住喊：「朝早我純粹覺得好玩，晏晝開始好緊張，成件事好認真有律師。」Elanne即笑問：「你唔係反悔，淆底嘛？」他即說：「你淆呀！」兩人對望冧笑。



英國蜜月努力造人



昨晚筵開45席，婚宴上可給太太驚喜？Oscar表示已跟兄弟計劃好，Elanne笑他肯定沒有驚喜，要把舞台留給他。談到豪花百萬元搞婚禮，Oscar坦言最緊要太太開心，兩人將到英國度蜜月，是否努力造人？Oscar說：「係緣分，婚後不設防，自然啲就得，佢都咁大個女啦！」Elanne坦言想生肖豬BB，會嘗試趕工，但也要看天意。



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