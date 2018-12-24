阿信幫拖拍MV　林憶蓮探討網絡欺凌

盛傳將引退的歌手林憶蓮（Sandy）最新主打歌《沙文》，邀請到樂團五月天主音阿信參與編曲與和聲部分。她再次與《無言歌》導演比爾賈合作拍MV，從意象的角度討論欺凌，這個世界上每個人都在討論別人、評判別人，而高低上下，卻被觀念深深影響。她坦言這首歌從2014年Project WAO開始說起，之後一直想要做一些延續，繼續對性侵犯、家暴…等議題，喚起大家更多的的關注。她覺得現今社會網絡侵略着生活也是某種程度的暴力，需要有一個認知跟力量去提醒，她說：「在這樣的環境底下，如何去維持一個堅定的立場，我覺得是很重要的事情。」每個人都有屬於自己的聲音，如何尊重他人，而同時堅持自己的立場是很重要的事情。



阿信也有參與MV拍攝，他形容這首歌是兩人第一次在音樂上有來有回的合作，Sandy特別從香港飛來台北到五月天的錄音室，專程為了溝通這首歌，她帶了製作到一半的Demo邀請五月天加入，共同討論一些編曲、如何去交織旋律等等，阿信說：「很榮幸能跟華語樂壇不老的里程碑人物合作！這首歌非常有意義，一般男、女對唱大都是唱情歌，這首唱的是愛的反面。」他覺得這首歌值得大家深思！