被騙玩死亡滑梯　胡美貽陳婉衡嚇到面青

落選港姐胡美貽（Nicole）早前孖住「無綫咪神」陳婉衡（Alycia）拍攝無綫旅遊節目《3日2夜》，兩人齊齊於峇里島逗留一星期，由於主力拍攝水上活動，兩女當然不放過機會，頻頻換上三點式泳衣大解放，Nicole接受東網訪問時，表示對水上樂園的死亡滑梯最為難忘，她謂：「條滑梯係直線嘅，本身有走去問工作人員使唔使玩呢個，佢哋同我講話呢啲咁無聊，成日都拍，唔會再玩啦！我梗係信以為真，結果爬上樓梯之後，我先知原來畀人呃咗！鏡頭捕捉晒我同Alycia最驚青嘅一面，希望冇嚇親觀眾啦！」



而與Alycia朝夕相對一星期，Nicole對Alycia非常了解，更大爆對方大頭蝦一面：「我哋最尾一日朝早七點要離開Villa，Alycia突然大叫話唔見咗本護照，跟住佢超級慌張，間房又勁大，有成四個房，真係搵到佢就嚟喊，點之最後畀我搵到，原來Alycia前一晚已經將本護照放咗去行李箱底。」



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