偷嗒23歲師妹結埋婚？胡歌公司凌晨發回應

現年36歲內地男星胡歌高大有型，拍嘅劇又收得，仲要一向冇乜緋聞，深得一大班網民歡心，呢日單身咗一段時間嘅佢突然傳出已經結婚嘅消息，真係令唔少粉絲心碎！



話說有一位自稱喺婚禮公司度做嘢網友，發文話公司接咗個屬於「十八線」嘅女明星生意，呢位年輕明星要求嚴格保密，係一次無意中，婚禮公司職員聽到原來女明星嘅另一半就係胡歌！婚禮公司職員仲喺社交網好肯定咁叫大家等胡歌「官宣」結婚消息。之後「十八線」女明星嘅身份逐步公開，有指就係現年23歲嘅新人章樂韻，佢都係入行兩年代表作真係欠奉，不過佢的確同胡歌係有關係，因為佢哋都係同一間公司，亦即係師兄妹。



唔少網民都信佢哋係「近水樓台先得月」，消息愈傳愈烈，胡歌嘅公司終於喺凌晨發文：「胡歌結婚，絕無此事。」有鑑於楊冪工作室啱啱講完冇離婚，點知兩日後就宣布離婚嘅情況，有粉絲希望胡歌可以親自出嚟講句嘢，等粉絲可以安心過聖誕。



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