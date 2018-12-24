新劇識撩妹！朴寶劍膺最想一齊過平安夜男星

韓星宋慧喬與朴寶劍合演的韓劇《男朋友》正在熱播，亦成為「黃Viu煲劇平台」的人氣劇No.1。二人剛於第8集中上演「親吻定律」：劇情講述金振赫（朴寶劍 飾）被調職到束草，幸好得南司機相助，讓振赫趕得及參加童話酒店2019年的倒數派對，此時，振赫和秀賢（宋慧喬 飾）時隔良久再度見面，終於無法壓抑對彼此的思念，振赫忍不住吻向秀賢，更一口氣咀足三次，看得劇迷「紅都面晒」。



撩妹必勝法



而朴寶劍於劇中以「平凡的年下男」成功擄獲喬妹的心，日前官方便分析出他的4大表白方法」，包括自然流露的暖男笑容；時速200KM的直進式表白；紳士十足的魅力；理直氣壯的表白。劇迷煲劇之餘，還可趁機跟男神偷師，學學「撩妹必勝法」！



此外，韓國有機構於上月23至大前日，向573名受訪者展開調查，得出「最想一起過平安夜」的韓國男星，結果朴寶劍以24.6%得票大熱擊敗韓劇《百日的郎君》的D.O.排榜首。韓國EXO成員D.O.以17.8%票數緊隨其後，爆紅男團防彈少年團成員V與Wanna One成員姜丹尼爾分別以16.8%及11.5%進佔第3及4位，至於《經常請吃飯的漂亮姐姐》的男星丁海寅則以8.9%排第5位。