淋雨繼續唱！何韻詩High爆開騷唔怕跣

歌手何韻詩的戶外演唱會進行得如火如荼，不過昨晚遇上大雨，阿詩冒漏電之危與歌迷齊齊濕身，原本企在台中獻唱的她早被雨水撇濕，眼見台下歌迷愈淋愈興奮，她即豁出去主動走出台前，被淋到滿頭雨水的她繼續滴住唱，歌迷就愈來愈High及跳來跳去，他們又擔心偶像樂極忘形會跣低，所以不停大叫小心，但超High的阿詩似乎聽唔入耳，像小孩般衝到台邊玩水，成個大細路！由於演唱會還有三場，工作人員為免阿詩感冒，完騷後即用毛巾包住她。



阿詩承認違反製作組要求，她說：「真係超級大雨，其實製作組都好擔心，千叮萬囑我落雨就企喺有嘢遮嘅地方，不過見淋到半濕，索性行出去同歌迷一齊淋雨。（唔怕咪漏電？）係有機會嘅，其實結他、咪同各樣嘢都有機會淋壞，都唔理得咁多，成個感覺好似ColdPlay（英國搖滾樂隊）演唱會咁，喺香港好難有咁嘅氣氛底下開騷，其實有部分器材都淋壞咗，好彩冇影響流程，好順利完成個騷。」她隨即大讚觀眾說：「佢哋冇話走，全部人玩得好開心。（唔怕歌迷淋病？）今朝已經叫歌迷自備雨褸。」問到騷後是否沖個熱水涼保暖？阿詩笑言內功深厚及宿命：「冇事，反而愈唱愈㷫，超High，係凍嘅，不過一路唱一唱跳，加上內功深厚，我都係嗰啲遇到大風大浪就會發揮小宇宙嘅人，我條命係咁。」



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