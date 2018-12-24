伊健笑似塊面「壓扁菠蘿包」　阿Sa勁嬲豬

藝人鄭伊健明年二月紅館舉行個唱，好友蔡卓妍（阿Sa）率先自定歌單，並私下傳給其音樂總監陳光榮，揚言：「如果唔唱呢啲歌，我會割櫈！」她透露歌單內都是較冷門又未聽過他唱現場的歌，她對伊健說：「《友情歲月》呢啲就唔使點唱，因為你一定唱，我揀嗰啲sidetrack，例如《內傷》，好想聽你唱live，至少我去睇嗰場一定要唱！」



兩人於2002年合作電影《我老婆唔夠秤》認識，日前兩人到電台受訪，阿Sa坦言與對方無所不談，讚他是個很好的聆聽者兼守秘密者。不過他們一碰頭就鬥咀，阿Sa投訴初相識時，被對方取笑塊面似「壓扁菠蘿包」，所以要窒他還擊。伊健哈哈大笑說：「你嗰陣時真係好似外賣壓到最底嗰件菠蘿包，依家唔同晒，靚咗好多！」阿Sa強調：「我無整容架！」



雖然常常鬥嘴，但他們亦有認真傾心事的時候，阿Sa最難忘對方勸教，她說：「我同佢拍戲嗰個時候檔期好密，又要唱歌又要排舞，嚟到片場一邊化妝一邊瞓覺。有一次佢好認真咁同我講：『你唔好再瞓住化妝啦，尊重化妝師，而且咩人先至瞓喺床被人化妝？』從此我就冇人再瞓住化妝，只係試過忍唔住坐喺度唔覺意瞓着咗。」伊健回想當年阿Sa年紀輕輕跑通告好辛苦，如今苦盡甘來，亦感安慰。