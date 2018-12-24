考慮生B！77歲海報師阮大勇娶細31歲老婆

Merry Christmas！臨近聖誕娛圈喜事一浪接一浪，現年77歲的「海報師」阮大勇尋日包咗赤柱一間餐廳和年輕31歲嘅酒店女公關許慧韶（Virginia）舉行婚禮，雖然沒有大排筵席，但儀式簡單而溫馨，之前新娘子的家人曾反對婚事，但亦有出席見證一對新人踏入人生新一頁，令Virginia相當感動。



「佢好似一條堤壩咁」



Virginia接受東網訪問時，對榮升阮太說：「我好幸運遇到佢，佢就好似一條堤壩咁，載滿我嘅汗水、淚水同苦水，佢係一個好男人。」又指老公在拍拖時常說：「佢話我一定會搵到一個比佢好嘅男人，而佢係對我最好、最好、最好嘅。」曾經歷婚姻失敗的她，坦言：「對婚姻有陰影，但就好似《狼來了》嘅故事咁，因為聽得多，真係成真，我搵到個好男人。」問到她可考慮生BB？阮太直言：「有諗過，天會送畀我，隨緣，只係老師好擔心我身體應付唔到。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



