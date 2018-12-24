奪最喜愛歌手No.1 　嵐明年巡唱破日本紀錄

2018年12月24日 15:20
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    嵐明年迎接20周年的全日本巡迴演唱會，將在日本5大巨蛋開騷。

    日本尊尼男團嵐明年迎接20周年的全日本巡迴演唱會《ARASHI ANNIVERSARY LIVE TOUR 5×20》，將東京、大阪、名古屋、福岡、札幌五大巨蛋開騷，是嵐第10次在全國5大巨蛋舉行巡唱，共開50場，將有237萬5千人次入場，是日本國內史上最大規模，打破三代目J Soul Brother前年開始共48場巡唱創下的180萬觀眾紀錄。巡唱由2019年4月13日的愛知縣名古屋巨蛋開始，至2019年12月25日東京巨蛋。五子大野智與櫻井翔、二宮和也、松本潤、相葉雅紀昨日開騷後，與日本傳媒見面時，興奮表示能在全個巡唱同所有粉絲見面，是十分困難但開心的事。另外，Oricon舉辦的第15屆《2萬名樂迷選最喜愛歌手2018》排行榜，嵐第8次得到冠軍，五子表示十分光榮。

    Oricon第15屆《2萬名樂迷選最喜愛歌手2018》排行榜
    1.嵐
    2.安室奈美惠
    3.乃木坂46
    4.Mr.Children
    5.宇多田光
    6.B'z
    7.Perfume
    8.DREAMS COME TRUE
    9.米津玄師
    10.AIMYON
    11.椎名林檎
    12.生物股長
    13.SMAP
    14.back number
    15.TWICE
    16.Superfly
    17.南天群星
    18.KinKi Kids
    19.欅坂46
    20.關西Johnny8