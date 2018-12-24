勁勵志！由女替身走到男主角　張晉嘆唔易

男星張晉主演的新片《葉問外傳：張天志》上映4日錄得400萬票房。日前監製黃百鳴及導演袁和平（八爺）率領一眾演員包括張晉、柳岩及釋彥能到北京出席發布會，場面熱鬧。張晉回憶表示：「當初由國家運動員到反串於片場擔任女替身，一步一步走向男主角之路絕不容易，我覺得年青人不要被現實打敗。」他更即場展出當年做《臥虎藏龍》替身時與楊紫瓊的合照。



有「天下第一武指」美譽的八爺表示自己曾險些「被成功打敗」，回憶當年執導《蛇形刁手》成票房冠軍，令自己走向巔峰時刻，壓力隨之而來，擔心之後的作品難以再超越，但人生走到目前這個階段，一切雲淡風輕，只希望能把功夫片繼續拍下去，永不言休。



而柳岩感慨2018年父親去世是心中難抹的遺憾，能做的就是珍惜現在所擁有的一切。至於釋彥能曾在少林寺習武十年，隨後獲周星馳發掘參演《功夫》，一步一步展開了演藝事業，如今演員生涯已有十年，希望終有一天能當上男主角：「有時都會苦惱甚麼時候能做到，但靜下來想，這些經歷會令我看到自己不足的地方，所以要用堅持打敗這種心態不平衡。」



與此同時，譚耀文和何遠東則留守香港，到各大小戲院謝票。譚耀文現身時獲不少觀眾大叫靚仔：「最近其實忙於拍新戲，唯一一日假用嚟謝票，好開心大家鍾意呢部戲，辛苦都值得。」