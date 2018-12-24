喊到唔顧靚樣　郭羨妮首次謝票嗌緊張

為紀念梅艷芳逝世15周年，電影《朝花夕拾．芳華絕代》日前舉行優先場，讓粉絲們先睹為快，身為導演高志森好友的麥嘉亦專程現身撐場，而女主角郭羨妮（Sonija）亦到戲院謝票，場面熱鬧。



Sonija首次出席謝票活動，故十分緊張觀眾的反應。她得悉散場時觀眾眼濕濕，知道電影感動到大家，感到很欣慰，麥嘉更大讚Sonija演技出色，令她十分開心。電影劇情由真人真事改編， Sonija表示一定要用心感受整個故事：「戲中我所有喊戲都係真喊，之前有人提過我喺大銀幕唔好喊得太厲害，個樣會唔靚，不過我都冇理，已經投入咗角色。」



Sonija記得其中一場戲她要向「梅姐」講述有歌迷突然離世：「飾演『梅姐』嘅其實係一位臨時演員，我最初都有啲擔心，怕難投入，好彩呢位演員都好專業，我當正佢係『梅姐』，好真心咁喊咗出嚟。」令她最感動的一幕是講述梅姐與朋友的相處，因為身份地位不同而斷絕了來往：「以前我都試過類似情況，有朋友突然間怕咗，覺得同我去街可能會有人影相。我唔太介意，就睇吓大家幾時再有機會見面囉。」