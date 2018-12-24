【閨蜜遊瑞士】湯洛雯聖誕唔再Lonely

Merry Christmas！唔少人都會喺聖誕節外遊，近日女星湯洛雯（靚湯）、楊秀惠、蔡思貝、岑杏賢等就去咗瑞士過白色聖誕，認真識歎！31歲的靚湯昨日喺IG晒出合照，並表示：「平安夜快樂，我哋四隻騎呢怪❤今日我哋唔係龍，因為我哋唔係a龍。」唔少網友都睇到一頭霧水，話唔係好明白佢講乜，不過好彩靚湯有親自解畫，特登Hashtag「we not alone」，哦…原來「a龍」即係指「alone」呀！



坐咗成十幾粒鐘長途機後，一班靚女終於抵達瑞士，蔡思貝今早9點幾喺微博晒相並表示：「Just landed✈️記得以前有幾年聖誕都係瑞士滑雪過，嘩！重回舊地！！」而靚湯就忍唔住大呻坐長途飛機真心攰，仲話當地天氣堅凍，可惜佢帶唔夠衫。不過唔緊要嘅，就畀自己一個藉口去買靚衫啦！去旅行除咗買嘢之外，最重要嘅當然仲有食食食！佢哋到埗嘅第一餐就去咗食芝士火鍋，見到佢哋將啲芝士攪呀攪，真係令人睇見都流晒口水…唔少網友都嗌正，仲話好想同佢哋瘋狂去旅行添！



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