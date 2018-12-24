連續48個鐘冇瞓！陳瀅捱到病爆喊

藝人陳瀅為電視劇《黃金有罪》在山頂取景，抱恙在身的她拍攝時凍到震，她稱之前兩劇重疊，每日只有半小時睡眠時間，所以體力不支病倒：「冬至當日連續48小時冇瞓，婆婆經常話冬大過年，佢喺廣州，我陪唔到佢過，加上壓力大同埋病咗，返到屋企忍唔住喊，覺得自己點解咁辛苦，但喊完就冇事，朋友都安慰我話努力會有回報。而且我好熱愛工作，覺得都係好經驗，發覺48小時唔瞓都頂得住，下次可以挑戰60個鐘唔瞓，不過就唔好兩套劇重疊，因為身體支持唔到，表現亦會差啲。」



同羅天宇係好朋友



提到日前陳瀅跟緋聞男友羅天宇與另外四名朋友同遊嘉年華，被網友指是Triple Dating，她坦言：「我哋嘅緋聞由拍《跳躍生命線》開始傳，可能觀眾都好鍾意我哋呢對一對，想我哋現實都一齊，不過我哋係好朋友，好多聚會都會一齊，聖誕都有機會約埋佢同一班朋友聚會。（有冇發展機會？）佢係個好男仔，但唔會有發展。因為已經Friend咗一段時間，唔會有咩而改變關係。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



