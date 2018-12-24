嫁畀絕世好老公！江若琳婚後照做「攤己」

「生煎包王」蕭潤邦（Oscar）和江若琳（Elanne）舉行完百萬婚宴，將展開蜜月之旅。談及晚宴，Elanne的七對龍鳳鈪、金豬牌等戴到似足棵聖誕樹，她笑言：「我咁大個女第一次戴咁多金器，原來係好重，有啲係奶奶同Oscar送畀我嘅，我行禮嗰套婚紗係法國布造嘅，全身嘅水晶係人手逐粒縫上去，我諗住啲嫁妝留番畀啲仔女。」



有冇「洞房」？



問到新婚之夜可有積極造人，Elanne竟然說：「冇呀，我太攰，瞓着咗，佢又飲醉咗。」對於婚宴如一個派對，而Oscar在逾400賓客獻唱《今生今世》，令她感動落淚，她說：「其實《今生今世》係我哋嘅主題曲，佢求婚時都係唱呢首歌，之前佢話喺婚宴度唔會唱歌，但我都估到佢有啲景轟，因為之前佢壓力太大發燒睇醫生，畀我發現咗佢問醫生攞啲開聲藥，同埋我首歌係一個承諾，今生一齊都唔夠，要約定下一世。」又讚Oscar的好是超乎想像，是零缺點的逾一百分好老公。



唔使做家務



問到做了蕭太後，可覺得有何要學習？她坦言：「要學習整齊，有時我會唔記得閂櫃桶，（學做家務？）唔使，因為我喺屋企係唔使做，洗衫、摺衫，全部都係Oscar做，我多數都係攤喺屋企，會繼續做幕前嘅。」



Oscar攬上身



至於Oscar就話太太不做家務絕對沒問題，他說：「一向都係我做，我做開飲食界，係清潔癮，好鍾意整齊，所以同老婆講，話佢整齊啲已經係大幫忙。」他又爆Elanne去年曾親自下廚，煮雞煲及肉骨茶，不過今年就：「烚過蛋同煮過公仔麵，其實佢撻火都要用力，只係個煲都係我洗番，依家睇個走勢，應該再少啲機會食佢整啲嘢！（你好辛苦喎？）咁佢生bb都會好辛苦嘅。」



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