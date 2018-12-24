聖誕Dry爆！《愛·回家》池美麗怕墮網上情騙

藝人鍾凱琪在無綫劇集《愛·回家之開心速遞》中飾演「池美麗」，她在劇中明戀飾演「秦博思」的馬貫東，並主動發動攻勢，全不怕食檸檬。但在現實生活中，鍾凱琪原來是被動型，拍拖次數更五隻手指數得晒！



Dry爆超過十年的她，坦言從未與男朋友度過聖誕節：「多數都係攬住屋企隻貓過。」雖然冇愛情，但親情搭夠，她選擇與家人共度佳節，一樣過得開心：「聖誕節其實好開心，當然有情人一定好，但冇情人咪同屋企人過，我之前會同屋企人，舊年我請屋企人食黑毛和牛火鍋，埋單嗰刻好開心，因為我請到佢哋食好嘢。」



單身多年的她坦言當然想拍拖，但也知道緣分是可遇不可求。問到甚麼類型的男士才能打動芳心？她說：「我唔會咁set死，但一定同對方相處落有Feel，好多嘢都相處先知。（接唔接受小鮮肉？）上限15年啦，我好驚有代溝。（會否主動出擊？）我屬於唔出聲嘅類型，我會將對佢嘅感覺會同隻貓講自High。（唔出擊？）會打破個關係㗎！就算你原地踏步都好好㗎，可能係佢可以跨一步呢。」



談到現時流行玩交友App搵真愛，她表示身邊不少好友能夠覓得真命天子，但她卻害怕捲入網上騙案：「我試過玩交友App，但我又冇乜嘢講，我又好驚係網上騙案，你哋見到我嘅身形，可能會畀人Sell健身、減肥、美容同保險，我真係想試，但好怕畀人呃。」



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