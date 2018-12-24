新聲似鬼上身！陶枳樽錄歌聽到「毛管戙」

今個聖誕對於歌手陶枳樽（Crz）來說別具意義，她正積極為明年單飛出道作準備，勢要重搥出擊、震撼樂壇。脫離組合身份的她笑說圓夢心情好矛盾，既期待又感孤獨︰「上到台會掛住以前成班人一齊表演嘅感覺，但單飛可以逼到自己進步，好多嘢煮到埋嚟就要食。」她憶述再入錄音室時好唔習慣，聽到製成品會「起雞皮」，幸好獲公司鼓勵，踏出一步嘗試唱慢歌。



講到出碟計劃，Crz表示暫時會行單曲制，並感動謂自從做了聲帶手術後，覺得是上天再次給予她唱歌機會，故對派新歌的日子充滿期盼，不過身邊不少朋友笑指她的新聲音似「鬼上身」：「一開始都會唔慣，突然間高音8度都要適應，成日會失控走音。（鍾意邊把聲多啲？）依家呢把，冇諗過可以唱歌。」而擅長跳舞的她亦希望可盡快推出快歌︰「藉住練舞搵番之前做Dancer嘅身形。（主力Sexy？）咁跳舞有少少性感係好睇啲嘅。」



事業排首位



問到可會想事業、愛情兩得意？Crz笑言目前事業排第一位，其他一切隨緣，更自嘲小時候於朋友堆中是最恨嫁的一個，現時卻被所有朋友「爬頭，她不禁嘆息：「你話唔心急就假嘅。（會閃婚？）未必，都想成件事完整啲，同屋企人有交代。（趁聖誕節開Party識男仔？）唔強求，或者做保姆同契女玩交換禮物。」



場地：The Stadium CWB

服裝：REISS

髮型：Steve Shek@HAiR