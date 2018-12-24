SG開P賀聖誕！Aka未係時候搵男友因為…

Merry Christmas！又到聖誕節，組合Super Girls（SG）五位靚女有甚麼節日慶祝活動？原來她們選擇齊齊開Party，同場更特別加映為近日生日的Cheronna和Yanny慶生，Aka捧出蛋糕時兩位壽星女開心又驚喜！講到最難忘的聖誕節，Aka表示多年前聖誕節早上要去澳門，夜晚要返香港，當時的男朋友提議坐直升機回港，她說：「我以為好開心啦，點知坐上直升機，一來好嘈，二來因為夜晚，乜都見唔到，一啲都唔浪漫。」Heidi就表示試過整薑餅人和蛋糕給男友食，Jessica就難忘小時候在美國過的白色聖誕：「嗰邊嘅氣氛真係好好，屋企有聖誕樹，25號大家食完早餐就會一齊拆禮物。」



Yanny抽中「驚喜」禮物



Yanny就表示讀小學時會交換禮物：「曾經抽中一份係我送畀一個同學嘅生日禮物，我呆咗。」Cheronna就記得小學開Party時曾被迫扮卡通片的「結他他老伯」跳舞。講到新一年的目標，她們希望來年可以出多些快歌，如果儲夠歌的話都想再挑戰開騷。問到單身的Aka新一年可會想快些找個男朋友？她表示：「我覺得2019年未係時候搵男朋友，因為真係好攰。（唔羨慕人哋拍拖？）我淨係羨慕佢哋節日嘅時候唔使搵人陪，出街見到啲人一對對攞花又攞禮物，有人見到我又會問『唔使拍拖咩』，我不斷打電話問朋友有冇Party，但永遠都一定唔會係正日，真係唔知做乜好。」



Cheronna嫌結婚麻煩



而當日獲驚喜慶生的Yanny表示：「我覺得最搞笑嘅係每次都會安排驚喜，但每次我哋都可能會知，不過開心嘅。」而迎來29+1歲的Cheronna黯然表示：「係呀，所以你見我都唔係好想提。」講到女人踏入3字頭就是新階段，Aka認為Cheronna是人生勝利組，因為正與黃奕晨拍拖的她愛情事業兩得意，問到可會開始籌備人生大事？Cheronna表示想儲多些錢再算，Aka笑言如果他們結婚就會封大利是，Cheronna即笑說：「諗下先，不過結婚好煩，好多嘢要搞。」



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