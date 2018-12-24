忙到冇機會失身！歐詠怡湯沛宜Dry爆過聖誕

又到聖誕，「宅男女神」歐詠怡（WingWing）、湯沛宜（ToTo）及張若錡（Angus）化身索爆聖誕女郎，大騷事業線，為粉絲帶來暖笠笠的聖誕！WingWing指向來家教甚嚴，佳節大多不准出夜街，咁大個女只曾去蘭桂坊兩次，要把握機會識男仔：「記得都有識到，但當然冇過火行為啦！（怕唔怕畀人灌醉？）我酒量都幾好，而且會同姊妹一齊，亦要早啲返屋企。」而Angus憶述最難忘的聖誕是過節前畀仔飛，又要跟一對對情侶食飯做電燈膽，份外傷感！



一晚跑幾場



有說平安夜是「失身夜」，雖然三女都單身，但她們表示不會亂找對象。ToTo認為若兩情相悅就冇問題，但笑言自己沒有機會：「我係Party queen，一晚要走幾場活動，失身都冇時間！」而Angus透露近期忙學業及籌備下月出版的寫真，未有時間拍拖。



慶祝不忘做善事



受訪當日，三女為網上平台「巧鬆啲」拍攝短片，她們表面上是性感火辣的聖誕女郎，實則心地善良，準備為孤兒院及老人家寫聖誕卡，而WingWing本身更有助養非洲兒童，希望大家趁佳節玩樂之餘，亦不要忘記幫助有需要人士。



場地：Penthouse Party