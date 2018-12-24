人氣爆棚力壓楊冪！朱一龍數月吸金近千萬

現年30歲的內地藝人朱一龍，入行十年，因網劇《鎮魂》爆紅，微博粉絲數目突破千萬，短短數個月狂掃多個知名品牌廣告，吸金近千萬！今年7月更於「藝人新媒體指數」撼贏迪麗熱巴、楊冪登上冠軍寶座！



一粒鐘籌近60萬



早前朱一龍上內地綜藝節目《快樂大本營》時，需要集資人民幣10萬元（約11萬港元），其粉絲團隊即在網上號召，短時間内籌得人民幣59萬元（約66.5萬港元），遠超目標。由於戶口在一小時內存入太多金額，最終要強制關閉，朱一龍亦即時退還金額。如此有號召力，足證其人氣強勁！



藝人相繼打機搵食



朱一龍風頭一時無兩，連昔日內地人氣王鹿晗都要「企埋一邊」。自鹿晗去年10月認戀內地女星關曉彤後，有指其人氣持續下滑，工作亦備受影響，不過他除了靠演藝工作搵食外，出名愛打機的他早前公布踩入電競界，成立專業電競隊「LSTARS」，將興趣變「錢途」！電競熱潮現時席捲全球，市場龐大，電競選手、直播、周邊產品贊助收入十分可觀，其實除了鹿晗，王思聰、陳赫等都加入了電競生意行列，周杰倫更早已成立電競「J戰隊」，加碼投資2,000萬於深圳開設「魔杰電競館」。電競行業商機無限，分分鐘好搵過拍戲！