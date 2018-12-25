緊張爸爸𥄫到實　陳柏宇餵埋「父乳」最爆

除了陳展鵬變成「緊張大師」，圈中都有不少「緊張爸爸」，有人在老婆懷孕時已嚴厲監管對方起居飲食，有人甚至在BB出生後「親餵人奶」，實行把仔女放在第一位！



鄭嘉穎



藝人陳凱琳與老公鄭嘉穎上月宣布將榮升父母後，嘉穎即變得緊張，不但一早向爸爸級朋友取經，連早前出埠工作亦隔空𥄫實老婆行蹤，在前往機場的短短路程上打足三次電話給老婆。他更被爆料指於照超聲波時，緊張到誤將臍帶當做BB器官，鬧出笑話。



丁子高



歌手楊千嬅於2012年懷有囝囝Torres，期間老公丁子高經常寸步不離貼身保護老婆，更設立「十戒」，包括戒酒、戒跳舞、戒甜食、戒着緊身衫等，其中一次千嬅堅持着6吋高踭鞋出席活動，事後即被丁子高「秋後算帳」黑面對待。



陳柏宇



榮升爸爸的歌手陳柏宇，事事以囡囡陳羿辰為先，不但「女不離身」令老婆符曉薇呷醋，他更在囡囡只得兩個月大時對她大講人生目標，又不惜「親餵人奶」，讓囡囡靠近其乳頭位置以一嘗「餵父乳」的滋味，增加父女間的連繫。



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