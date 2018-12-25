「一家三口」搵真銀　展鵬聽住BB心跳過節

藝人陳展鵬得知太太單文柔（Phoebe）懷孕後，立即與太太「共同進退」，戒食孕婦最忌的甜和生冷東西，包括成功戒掉最愛的榴槤、麻辣火鍋、燒雞翼、魚生、雪糕等食物，更廿四孝老公上身請來營養師照顧太太飲食。



今年，他與太太及肚內的「小豬比」齊齊歡度佳節，他接受訪問時坦言今年的聖誕節分外特別，可以聽着寶貝「小豬比」的心跳一起過節：「雖然依家『小豬比』未出世，但佢都有心跳嘛！我哋都正等待佢來臨，其實過往我都因為要開工，未曾試過同Phoebe一齊過聖誕，今年好大機會都『一家人』一齊過，特別有意思同浪漫。」



他又大爆老婆原來一直都想有棵真的聖誕樹放在家，希望今年可一圓老婆的心願：「其實呢排我都喺大陸拍緊戲，我都想聖誕可以陪太太出埠過，最緊要睇佢嘅狀態，同埋有乜地方啱，因為佢有BB，太凍又唔係咁適合。」而他們「一家三口」更會在大除夕活動搵真銀！



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