佗B出街被撞險出事！單文柔唔敢通知展鵬

2018年對前港姐單文柔（Phoebe）來說別具意義，10月結婚成為「視帝」陳展鵬太太，翌月宣布懷孕成功，帶着雙重喜悅，迎來婚後首個聖誕節。現時佗B的她身體已漸漸適應，坦言每一日也是學習階段。自言是輕鬆媽媽的她，笑言未有緊張得為BB報幼稚園，但卻自爆老公是緊張大師，對她的日常生活操心，並照顧有加，令她大為感動。



驚有事自己上網睇資料



現時還未見肚的她坦言有次獨自外出，卻不慎被途人撞到，雖然未嚴重得要入院留醫，但卻令她驚恐不已，但因展鵬當時正在工作，所以沒有第一時間通知他：「好記得被人撞親之後，個肚拉扯咗成個幾鐘，嗰時我知道佢做緊嘢，所以唔敢話佢知，唔想騷擾佢令佢擔心，自己驚咗好耐，上網搵咗好多資料睇吓會唔會有事，等佢做完嘢先話佢知。」得悉愛妻有事的展鵬，即大為緊張，更向她下「禁足令」並化身「私人保鏢」：「佢就梗係想做私人保鏢，佢盡量都陪去產檢同陪住我，但因為佢嚟緊開劇，有時又要去內地工作，所以我依家有嘢做都會搵家人或朋友陪我，我亦唔敢去多人地方。」



展鵬想整BB床



除了「禁足令」，他更對她下「戒甜令」，要她向甜品說不：「我有時好想食雪糕，但無論喺屋企同出街，太多對眼望住我。（醫生話可以？）話要喺雪櫃啱啱拎出嚟嗰隻，唔可以係軟雪糕，但雪糕溶溶哋就可以畀另一半食，但呢個方法佢係聽唔入耳。」而為了保護愛妻除做「私人保鏢」，展鵬又別出心裁化身木工，想親自整BB床，用滿滿父愛包圍BB，令她大為感動：「之前我哋睇BB床，佢話不如可以嘅話自己整一張BB床出嚟，之後就上網研究點整，佢為咗屋企同埋小朋友都擺咗好多心思。」除此之外，展鵬化身「按摩師」及「心理大師」，時不時上網學習如何調節媽媽情緒，希望可以令她佗得輕鬆：「我哋一齊報班學吓點拉筋鬆筋，佢亦有學按摩幫我按吓，佢亦都會上網睇吓媽媽佗B嘅心理同身體變化，同我一齊學習。」



約法三章



講到展鵬渴望想要「前世情人」，身為今世情人的她，會否擔心地位岌岌可危？她坦言已與他約法三章：「我同佢講我哋又未度蜜月，二人世界又未好好地過，所以無論仔定女都好，BB出世後唔好放太專注佢一個，唔可以忘記咗我。」迎來婚後首個聖誕節，她表示已悉心在家中布置好聖誕樹，與展鵬度過最後一個二人世界的聖誕：「出年就係三人世界，所以好想靜靜哋食飯慶祝。（預備咩禮物畀佢？）可能係我煮飯畀佢，又或者係佢煮畀我啦！」



場地：Mini Hotel Causeway Bay

化妝：Chloe Yu

髮型：Bowie Lo＠fifth salon



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