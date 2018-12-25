慶幸生仔無損地位　陳凱琳冧住收合成BB相

藝人陳凱琳（Grace）、劉穎鏇、孫慧雪到屯門出席「V City甜蜜倒數迎聖誕」活動，三人輪流獻唱及玩遊戲，更獲新鴻基地產代理有限公司租務副總經理孫雅茵小姐送上禮物，而送給Grace的禮物是老公鄭嘉穎與她的合成BB照，非常溫馨。



佗緊B的Grace早前公布腹中塊肉是男丁，笑言今日帶着「Baby Kelvin」出活動：「今年仲係二人世界過聖誕，相信出年家庭溫暖會好唔同，嘉穎喺美國登台啱啱返，但仲未見到佢。（有冇開始買BB嘢？）未買，想揀啱先，都要忍手，驚成屋都係，始終市面選擇太多。（嘉穎買嘢狠過你？）係呀！佢成日叫我行街睇BB嘢，以前都唔係咁。（你會唔會呷醋？）好在係仔，如果女嘅話，我地位可能降級，反而係嘉穎叫我唔好掛住個仔、唔記得老公。」



問到Grace的媽媽是否搬去同住照顧她？Grace作出否認，表示媽媽只是來煮嘢食，又否認自己搬新屋安胎。問會否搬屋遷就校網？她說：「冇咁快，我唔識，一步一步嚟，我屋企都夠空間。」她又表示每月最期待照超聲波看BB樣子，對於之前嘉穎誤會臍帶是「何B仔」，問BB是否很「大條」？Grace避而不答，並笑說：「佢依家知道咗，唔會再犯呢個錯。」

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