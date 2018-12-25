3部大片開畫齊仆　史提夫卡路爾新片蝕入肉

用雷聲大雨點少來形容荷里活著名諧星史提夫卡路爾（Steve Carell）新作《Welcome to Marwen》最適合不過，影片未上映時原本被睇好票房大賣，但上周五於北美開畫時卻仆到直，開畫三日僅收1,872萬港元排十大開畫票房第9位。成為今年荷里活大型電影公司最差開畫票房成績之一！



套戲由曾拍過《回到未來》（Back to the Furture）及《阿甘正傳》（Forrest Gump）的奧斯卡金像大導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，並由環球電影公司及夢工場聯手炮製，由於套戲用大量電腦特技拍攝，所以成本要高達4億港元！有行內人就預計最終影片會令電影公司損失慘重！



除了《Welcome》之外，另外兩部新開畫的大片《大黃蜂》（Bumblebee）及《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）的開畫票房亦「不似預期」！《大》開畫三日僅收1.64億港元排第3位，而《魔》的票房成績就較好收1.71億港元排第2位。兩片的開畫票房較電影公司預期稍遜！



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