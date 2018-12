3部大片開畫齊仆　史提夫卡路爾新片蝕入肉

用雷聲大雨點少來形容荷里活著名諧星史提夫卡路爾(Steve Carell)新作《Welcome to Marwen》最適合不過,影片未上映時原本被睇好票房大賣,但上周五於北美開畫時卻仆到直,開畫三日僅收1,872萬港元排十大開畫票房第9位。成為今年荷里活大型電影公司最差開畫票房成績之一!



套戲由曾拍過《回到未來》(Back to the Furture)及《阿甘正傳》(Forrest Gump)的奧斯卡金像大導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)執導,並由環球電影公司及夢工場聯手炮製,由於套戲用大量電腦特技拍攝,所以成本要高達4億港元!有行內人就預計最終影片會令電影公司損失慘重!



除了《Welcome》之外,另外兩部新開畫的大片《大黃蜂》(Bumblebee)及《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)的開畫票房亦「不似預期」!《大》開畫三日僅收1.64億港元排第3位,而《魔》的票房成績就較好收1.71億港元排第2位。兩片的開畫票房較電影公司預期稍遜!



