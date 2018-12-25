東方日報C1：單文柔被撞肚　陳展鵬下禁足令

2018年對前港姐單文柔（Phoebe）來說別具意義，十月結婚成為「視帝」陳展鵬太太，翌月宣布懷孕，帶着雙重喜悅， 迎來婚後首個聖誕節。想不到硬朗的展鵬，首次做爸爸即爆發滿滿父愛，變成緊張大師，向曾被途人撞到的Phoebe下「禁足令」及「戒甜令」， 但同時亦有鐵漢柔情一面，化身木工整BB 床及上網自學懷孕注意事項，360度全方位照顧太太需要。



今年十月在海上與陳展鵬情定終生的Phoebe，翌月即宣布懷有「小豬比」，瞬間成為人妻也成為準媽媽，現時佗B的她身體已漸漸適應，坦言每一日也是學習階段。自言是輕鬆媽媽的她，笑言未有緊張得為BB報幼稚園，但卻自爆老公是緊張大師，對她的日常生活操心，並照顧有加，令她大為感動。



現時還未見肚的她坦言有次獨自外出，不慎被途人撞到，雖然未嚴重得要入院留醫，但卻令她驚恐不已，但因展鵬當時正在工作，所以沒有第一時間通知老公：「好記得被人撞親之後，個肚拉扯咗成個幾鐘，嗰時我知道佢做緊嘢，所以唔敢話佢知，唔想騷擾佢令佢擔心，自己驚咗好耐，上網搵咗好多資料睇吓會唔會有事，等佢做完嘢先話佢知。」得悉愛妻有事，展鵬即大為緊張，更向她下「禁足令」並化身「私人保鏢」，她說：「佢就梗係想做私人保鏢， 佢盡量都陪去產檢同陪住我，但因為佢嚟緊開劇，有時又要去內地工作，所以我依家有嘢做都會搵家人或朋友陪我，亦唔敢去多人地方。」



視帝親自整BB床



除了「禁足令」，展鵬更對Phoebe下「戒甜令」，要她向甜品說不，她說：「我有時好想食雪糕，但無論喺屋企同出街，太多對眼望住我。（醫生話可以？）話要喺雪櫃啱啱拎出嚟嗰隻， 唔可以係軟雪糕。」為了保護愛妻，除做「私人保鏢」，展鵬又別出心裁化身木工，想親自整BB床，用滿滿父愛包圍BB，令她大為感動，她說：「之前我哋睇BB 床，佢話不如可以嘅話自己整一張BB床出嚟，之後就上網研究點整，佢為咗屋企同埋小朋友都擺咗好多心思。」除此之外，他又做「按摩師」及「心理大師」，時不時上網學習如何調節媽媽情緒，希望可以令她佗得輕鬆：「我哋一齊報班學吓點拉筋鬆筋，佢亦有學按摩幫我按吓，又會上網睇吓媽媽佗B嘅心理同身體變化，同我一齊學習。」



兩公婆約法三章



講到展鵬渴望想要「前世情人」，身為今世情人的她會否擔心地位岌岌可危？她坦言已與他約法三章：「我同佢講我哋未度蜜月，二人世界又未好好地過，所以無論仔定女都好，BB出世後，唔好太專注佢一個，唔可以忘記咗我。」迎來婚後首個聖誕節，她表示已悉心在家中布置好聖誕樹，與展鵬共度最後一個二人世界的聖誕節：「出年就係三人世界，所以好想靜靜哋食飯慶祝。（預備咩禮物畀佢？）我未諗呀，可能煮飯畀佢，又或者係佢煮畀我啦！」



場地：Mini Hotel Causeway Bay



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