奧斯卡金像影帝奇雲史柏西(Kevin Spacey)去年連環爆出性醜聞,早前前波士頓新聞主播Heather Unruh招開記者會,指奇雲於一餐廳內趁其18歲兒子飲醉酒時,上前觸摸他的下體,據外媒報道,案件將於明年一月七日在麻省巴恩斯特布爾法院提堂。



消息傳出後,奇雲在其社交網發放一段短片,內容是他主演的劇集《紙牌屋》中的情節,片段結尾時奇雲表示:「 my confidence grows each day that soon enough you will know the full truth(我的信心日益增長很快就會知道事件的全部真相)」,似有意回應性侵指控。