陳柏宇開騷迎聖誕　囡囡唔肯飲奶好擔心

歌手陳柏宇（Jason）在平安夜於Star Hall開騷，並請來好友Donald為他做嘉賓，雖然太太符曉薇（Leanne）和3個月大的女兒Abigail未有來捧場，不過，當Jason唱着《天使的禮物》時，大螢幕播出Abigail的可愛照片，他忍不住望着大螢幕說：「I miss you」，果然是廿四孝老竇。至於演唱會更請台下的情侶上台互動玩遊戲，之後待大鐘踏入凌晨12時，進行全場歌迷一齊倒數迎接聖誕節。



至於演唱會一連3場，Jason以氣弱柔絲的線接受訪問，他解釋因要為之後的2場好好養聲。講到聖誕節開騷，未能和女兒首度佳節可有失落？他表示：「又未至於失落，總有機會同佢（Abigail）一齊經歷嘅，咁第一個聖誕佢都未識嘅，到佢識時咪陪佢。不過，26號佢哋都會嚟嘅。（好掛住個女？）掛㗎。」不過，Jason稱近日Abigail每次餵奶都不肯飲：「佢好大力，雙腳撐到好直。（點解呢？）佢唔鍾意飲奶囉！」Jason稱女兒一飲奶就好抗拒，令他和太太都束手無策。提議他試轉飲不同牌子奶粉，他亦謂：「都可以試，乜都試下喇，都試埋用針筒咁餵佢。（有冇問醫生點算？）都係呢2日先開始唔肯飲奶。」可有影響太太的情緒？他謂：「暫時都OK。（有冇送聖誕禮物畀老婆？）有呀，反而未收到老婆嗰份喎。」



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