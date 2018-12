現年49歲的台灣音樂才子陶喆與江佩蓉(Penny)結婚四年,期間曾不幸經歷小產,二人互相扶持走出傷痛,終於喺10月時宣布有喜消息,預產期喺明年3月!趁住尋晚平安夜,佢哋第一次晒出一張黑白嘅大肚寫真同埋分享即將做父母嘅心情:「今年,對我們來說是非常有意義的一年,新的成員來到了我們的生命裏,懷着喜悅的心情,想在這個溫暖的日子裏與你們一起共享❤Wish you all have a Merry Christmas & Happy New Year.」



照片中Penny身穿間條衫,下身配牛仔短褲,露出一個大大孕肚,她用手搭住陶喆嘅膊頭,而陶喆則用雙手扶住太太嘅腰,佢哋嘅眼神同時望住即將出世嘅BB,畫面既甜蜜又溫馨。



