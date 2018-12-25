話題劇作完勝！石原聰美打爛花樽觸動觀眾

2018年將結束，今年的日本連續劇亦已播完，內地豆瓣網總結全年評分最高十套日劇，結果石原聰美主演的日劇《Unnatural》，獲得評分最高，成為2018年最獲好評的日劇No.1。劇迷大讚《Unnatural》每集的劇情都能觸動觀眾的心，不僅觸及當下社會的問題，還對生與死、犯罪與正義的探討。米津玄師主唱題曲《Lemon》，動聽兼有特别酸澀的感情。



至於第2位的《今日我至叻》爆冷受歡迎，不少劇迷都大跌眼鏡。有劇迷大讚此劇是快樂的泉源，演員造型超酷。不過後面幾集卻有點俗套，美中不足。第3位的《dele》，劇迷讚節奏明快，劇情峰迴路轉，内容非常深刻，特別投毒那一集，令人感到很無奈，現實生活中是如此殘酷，人人都不是兇手，但人人都是兇手。



今年有兩套BL劇均獲好評，分別是《大叔的愛》和《情色小說家》，一套是喜劇一套是文藝劇，不少劇迷特別鍾愛《情色小說家》，讚劇情和演技好看，兩位演員竹財輝之助、豬塚健太演得出色。另外，有劇迷選出今年十大的遺珠，就是戶田惠梨香與室剛主演的《大戀愛》，認為未能入圍十大好可惜。



豆瓣2018年度評分最高十大日劇



1.《Unnatural》 9.3分（178,528人）

演員：石原聰美、井浦新、窪田正孝

2.《今日我至叻》 9.2分（38,354人）

演員：賀來賢人、伊藤健太郎、橋本環奈

3.《dele》 8.5分（18,258人）

演員：山田孝之、菅田將暉、麻生久美子

4.《0.1無罪真相2》 8.4分（12,552人）

演員：松本潤、木村文乃、香川照之

5.《大叔的愛》大叔的爱 8.3分（23,208人）

演員：田中圭、林遣都、吉田鋼太郎

6.《Confidence Man JP》 8.3分（22,602人）

演員；長澤正美、東出昌大、小日向文世

7.《情色小說家》 8.2分（13,911人）

演員：竹財輝之助、豬塚健太

8. 《女子的生活》8.2分（11,537人）

演員：志尊淳、町田啟太、玉井詩織、小芝風花

9.《EERIE 看不見的臉》 8.4分 （9,333人）

演員：小田切讓、仲里依紗、黑島結菜

10.《無法成為野獸的我們》 7.9分（35,843人）

演員：新垣結衣、松田龍平、田中圭

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