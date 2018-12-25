齊齊耍醉拳！日女團出MV向懷舊港產片致敬

日本女子組合You'll Melt More!，於2012年10月4日組成，是一個加入偶像元素和有趣風格的女團，多年來更換過多位成員，目前有4名成員包括Kechon、Chiffon、Yonapi和Ano。其歌曲獨特，對80年代香港電影更是十分着迷，吸引不少港產片迷的喜愛。



You'll Melt More! 10月推出的《Never Give Up! 醉拳》，其MV便向成龍與袁小田主演的電影《醉拳》致敬，開場影住醉拳的秘笈，旁白配了廣東話教打醉拳，相當騎呢好玩，又邀請為成龍日語版聲演的石丸博也擔任日語旁白，找武田梨奈客串演出OL拜師學藝學打醉拳，對付辦公室惡上司，最後大班人一齊大耍醉拳，相當過癮，片尾更學80年代港產片出字幕玩彩蛋，學到十足十。12月28日，You'll Melt More! 在東京一間戲院舉行《醉拳2》欣賞會，同場會播映《Never Give Up! 醉拳》MV，4位成員亦會現身同粉絲見面大打醉拳。



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