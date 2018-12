齊齊耍醉拳！日女團出MV向懷舊港產片致敬

日本女子組合You'll Melt More!,於2012年10月4日組成,是一個加入偶像元素和有趣風格的女團,多年來更換過多位成員,目前有4名成員包括Kechon、Chiffon、Yonapi和Ano。其歌曲獨特,對80年代香港電影更是十分着迷,吸引不少港產片迷的喜愛。



You'll Melt More! 10月推出的《Never Give Up! 醉拳》,其MV便向成龍與袁小田主演的電影《醉拳》致敬,開場影住醉拳的秘笈,旁白配了廣東話教打醉拳,相當騎呢好玩,又邀請為成龍日語版聲演的石丸博也擔任日語旁白,找武田梨奈客串演出OL拜師學藝學打醉拳,對付辦公室惡上司,最後大班人一齊大耍醉拳,相當過癮,片尾更學80年代港產片出字幕玩彩蛋,學到十足十。12月28日,You'll Melt More! 在東京一間戲院舉行《醉拳2》欣賞會,同場會播映《Never Give Up! 醉拳》MV,4位成員亦會現身同粉絲見面大打醉拳。



