輸Game伸脷似被虐　阿Sa神回：演技好咗

昨晚係平安夜，大多數人嘅慶祝活動離唔開約埋班摯愛親友一齊歡度佳節。藝人蔡卓妍（阿Sa）、關智斌（Kenny）、方力申、陳逸寧等就開咗個聖誕P，仲玩埋Cosplay，出席嘅賓客都有悉心打扮，好似阿Sa同Kenny扮魔術師，而方力申就扮小丑。



自嘲玩親遊戲都會輸嘅阿Sa，玩Bingo時亦唔例外輸咗，佢透露：「呢啲橫財我唔要，有正財更實際 😏今年個12月好忙，祝大家都有一個開心嘅聖誕節！」仲晒出玩遊戲嘅片，片中阿Sa好落力咁伸晒脷去舔放喺鼻上嘅紫菜，不過塊紫菜黏性實在太強喇，就算佢唔顧儀態出盡力舔呀舔，到片段結束時都係食唔到塊紫菜…



由於畫面實在太有趣，天后容祖兒（Joey）都有湊熱鬧留言問：「嗰條紫菜點解可以黐到咁實？」而阿Sa則回應：「可能飲咗酒出油。」另外，亦有好友笑言：「點解你可以演繹到有人綁住你隻手嘅感覺嘅呢？」阿Sa聞言就笑謂：「可能呢排拍戲拍得多，演技好咗！」



最後，Kenny爆冷成為Bingo大贏家，佢擺出勝姿態，個樣勁得戚！興奮嘅佢仲大方晒埋舔紫菜嘅片，更留言：「我啲friend真係好嘈！」仲Hashtag「#朋友嘅嘢 #夠白痴（癡）就好」。



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