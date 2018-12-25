ONF同港迷迎聖誕　MK來港太激動整親腳

韓國7人男團ONF昨晚現身觀塘apm，出席「apm ONF平安夜狂歡倒數夜」，吸引大批粉絲圍觀，今次是他們相隔一年多再來香港見粉絲。

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昨日是成員E-Tion的24歲生日，粉絲和成員為他唱生日歌慶祝，他指能在這個地方跟大家過生日，覺得很有意義和感謝，問他有甚麼生日願望，他就笑言隊友J-US講過會送一份生日禮物給他，但還未收到，回韓後會再追問他。

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7子在活動上與粉絲大玩遊戲，包括同粉絲做動作及餵粉絲吃東西，粉絲要蒙住雙眼，而ONF則餵不同的食物給粉絲估，其後成員又幫粉絲搽唇膏，為粉絲準備聖誕舞會的裝扮。而ONF亦跳唱《ON/OFF》、《CAT'S WALTZ》及《Complete》等6首歌，炒熱氣氛，但成員MK就因為腳傷而未能參與跳舞部分，要坐着完成演出。

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而問到ONF的聖誕願望，他們就希望大家都可以健康幸福，不會忘記與大家在香港的回憶，成員又指來到香港想去看夜景和食點心，亦希望之後能再來港旅行。問到MK的傷勢，他就笑指自己是在酒店受傷：「當時J-US要入嚟，我太激動開門畀佢，所以撞親。」