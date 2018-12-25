唐詩詠明年做人妻？蕭正楠：唔出奇！

無綫藝員蕭正楠與曹永廉在油塘出席聖誕節活動，提到兩人以「情侶檔」亮相，曹永廉說：「冇啦，我都失咗戀，大家都知，交畀黃翠如啦。」蕭正楠笑說：「佢都鬆晒啦，我講佢啲皮膚。」蕭正楠被問到宣布與黃翠如婚後首個聖誕，跟以往有甚麼不同？他說：「冇分別，都係開工，之前已經開咗Party。（互送禮物？）唔使啦，大家都忙，已經好Sweet。」講到唐詩詠被指明年有機會做人妻？蕭正楠說：「似喎，唔出奇。」曹永廉說：「啲人結婚都唔出聲，冇人知。」



拍住上搵銀



蕭正楠透露明年兩兄弟會拍住搵銀，包括到美加舉行「老廉蕭騷」演唱會，在數千人前獻唱，曹永廉說：「一般啦，我唱開萬幾人，做住先啦，叫佢練吓歌先啦。（會唔會做棟篤笑？）未諗，到時再算，我哋上到台都會亂嚟，出年會有好多合作，演唱會之外，我覺得我哋仲差個廣告。」提議拍前列腺廣告？蕭正楠即說：「你見佢個頭髮整到咁高，就知佢可以拍海狗丸啦。姚子羚拍節目送咗紙尿片畀佢，可以考慮吓，仲唔瀨畀人睇。」曹永廉說：「你幫我換尿片，呢張海報都幾溫馨喎。」他又指兩人六月將會一齊開劇，還會私下相約去旅行。





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