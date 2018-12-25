小腸有4cm腫瘤　洪朝豐除夕做手術人生無憾

前DJ洪朝豐去年10月證實患舌癌進行切除舌頭手術後，癌細胞又擴散至淋巴，再證實患淋巴癌，不過他依然勇敢面對！他之前因右頸淋巴核腫脹，曾經做過PET Scan（正電子掃描），將有輻射的葡萄糖水注入身體，發現其小腸細胞對葡萄糖水有吸收反應，所以要再次驗身，而檢查報告證實其小腸內有個4cm大的腫瘤，他說：「不過腫瘤都分良性同惡性，要開刀切出嚟化驗先知，所以12月31日我會入院做手術。」他表示醫生會先在他肚臍下面開窿，放腹腔鏡入體內，再了解可否接受微創手術。如果可以的話，就會再在肚上開多幾個窿，否則就要在心口位置開一刀，將儀器直落到肚臍。



生日喺醫院過



他直言手術過程都幾恐怖：「如果唔好彩化驗話係惡性，最快擴散到嘅器官係肝臟。」雖然又要面對另一重大難關，但他的心態是：「順其自然啦，依家有得食就食，有得玩就玩，本來我會喺1月5日生日，搞埋新書發布會同分享會，但手術後醫生話最少要休息一個星期，新書發布會押後去1月12日，所以今年大除夕同生日我都要喺醫院過。」



會做最差嘅準備



問到目前身體狀況，洪朝豐稱沒有不適，行得又食得，又指：「我自己做人已習慣，會期望最好，但會做最差嘅準備，再衰啲如果真係惡性要走，我都冇乜遺憾，因為身邊好多疼錫我嘅朋友，我個人放得好鬆，個心好平靜，我好能夠適應環境。」好多朋友因為知道他要做手術，所以提早為他慶生，他透露已吃了兩個生日蛋糕，稍後應再有三場生日飯。平安夜他到家人家中慶祝，亦順道幫他及另一個朋友慶祝生日，今日下晝他就約了導演張之珏茶敍。



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