今日喺聖誕佳節,藝人陳自瑤(Yoyo)都要開工冇假放,新劇仲要做怨婦添。佢今日開工抽空喺社交網上載兩張身處教堂嘅相,着住黑白波點裙露出少少玉背嘅佢,化身「人妻的祈禱」!不過相中只有佢一個人,唔知幫佢影相嗰個係咪老公王浩信呢?她留言:「Wishing you real peace, real love, real joy, at Christmas and always!Merry Christmas!(祝你們有真正的平靜、愛同埋快樂,祝大家聖誕節快樂!)」