追女大計！黎諾懿平安夜開Turbo造人

藝人黎諾懿到上水出席聖誕活動，問到追女大計進展如何，他說：「搞緊！平安夜我唔平安，進行中，大家放心，有好消息會通知大家。」問到平安夜如何度過？他表示因現時肺炎鏈球菌厲害，與兒子及家人在屋企度過：「我下廚畀大家食，不嬲係我煮，呢個係我老婆揀我嘅原因，同埋今日要唱歌，所以前一晚唔敢玩得太癲，怕嗌爛把聲，不過今晚約咗兩大女神……呀！係三大，以我老婆為首，仲有李佳芯（Ali）、高海寧，一班《BB來了》演員聚吓，歡迎攜眷，順便慰勞Ali攞視后，都係我煮，煮海鮮，明明應該係Ali請食飯，但變咗我請，之後會一筆過掠佢！」



他表示之後會放假個多星期，由1月到4月會不停離港，拍攝《我們這樣生活》和《暖男廚神》兩個綜藝節目，要去幾個地方。問會否被老婆投訴周圍飛？他說：「佢唔會，只會掛住個仔，忽略我，連聖誕禮物都冇預我，又唔見佢孝順老公工作辛苦。（你有冇買禮物畀老婆？）都冇，睇佢送幾大份先諗回禮。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr