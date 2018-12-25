聲言要反擊　The Eastlight製作人明開記招

韓國6人男團The Eastlight今年10月爆出有成員自2015年起一直遭所屬的Media Line事務所社長金昌煥辱罵及遭旗下音樂製作人文某以暴力對待，18歲的隊長李碩澈其後召開記者會，親述年僅16歲的胞弟兼隊友李勝鉉多次被禁錮及虐待，二人於10月26日一同到首爾瑞草區的方背警署協助調查，而案件已移送首爾中央地方檢察廳，對於會否起訴金昌煥及文某，本周六便會有結果。



而Media Line事務所今日發表聲明，指提告一方謊話連篇，他們會將委曲的事實告知大家，並指金昌煥會長與李正賢代表，明日將與The EastLight的成員李恩成及丁俟江召開記招，聲明指提告人的父母及代表律師利用未成員少年，用謊言來製造委曲的事實，在10月19日舉行記招後，接受大量傳媒訪問，嚴重損害另外四名成員以及金昌燮及其他職員的名譽，令事務所蒙受損失，要請大部分職員離開，公司亦淪落到要倒閉的狀態，而金昌煥為了不再帶給6名成員傷害，兩個月都誠實地接受警方調查。



Media Line事務所批評警方的調查進行得不公平：「這段時間，我們與其他成員呈交的證據資料，還有第二次調查及扣押搜查的結果，警方都未有仔細確認。」他指警方偏頗提告一方，他們認為現在應該要站出來停止一面倒的狀況，所以決定於明日舉行記招講出真相。