年底齊爭獎　吳若希嗌菊梓喬做一姐

歌手吳若希與著名魔術師李行齊出席聖誕活動，她表示今年只參加無綫的音樂頒獎禮，問到最大敵手是否同門師妹菊梓喬（Hana）？她笑言：「一姐，大家唔係競爭對手，佢係一個好努力嘅女仔，如果你了解佢個背景，就知道一個女仔花咁多時間去追夢好難得，如果佢攞獎我好戥佢開心，努力而獲得回報都係好值得。我唔會視佢為競爭對手，而係同行夥伴。（你以前都係一姐。）我依家都係一姐，喺屋企。（屋企一姐唔係你個女？）佢係我Boss，希望大家唔好放咁多焦點喺啲無聊嘢上，我個人冇乜所謂，有嗰句講嗰句。」



另外，她表示幾日前剛搬新屋，近日都忙執屋，因此感到很痛苦。講到昨日是平安夜，她表示到了林盛斌（Bob）家中度過：「趁今年最後一次聚會，成班小朋友好開心，現場小朋友之中得兩個男仔，一個係陳國峰個仔，另一個係Bob個仔，佢哋好搶手。（啲女全部爭同佢玩？）佢哋仲細唔識，全部女仔一齊玩，冇乜理嗰兩個男仔，但喺我哋呢班媽咪嘅眼中好搶手。國峰個仔好靚仔，Bob個仔將來會成為Bob。（你都想追個仔？）隨緣！我依家只係想好舒服咁攤喺張梳化度，我執屋發現，好多嘢都只係用過一次，想捐又唔知捐去邊。」



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