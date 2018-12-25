憶亡母喊唔停　馬浚偉走出陰霾再唱呢首歌

藝人馬浚偉每次見到顧美華都情不自禁「媽媽聲」，「兩母子」緣起是因他覺得對方和其生母氣質相近，故誠邀演出自編自導自演的舞台劇《生前約死後》飾演母親一角，美華姐雖從未演過舞台劇，但對「阿仔」的要求卻爽快答應，日前「兩母子」接受香港開電視主播馬梓軒專訪，表現相當和諧。



顧美華搞笑說：「演舞台劇，我的聲線是完全不合格的，手腳又僵硬，要重新學習就好像返學上堂，一星期返五日，有時下午班，有時返夜校！」馬浚偉聞言忍俊不禁，盛讚對方說：「她是操行拿滿分的同學，日前總綵排時拿出真功夫，當堂嚇壞了我們，演技一流，不愧為國際級演員！」



馬浚偉並踢爆顧美華說：「她還是搞笑能手！」劇中有場爆粗戲，美華姐冷冷地說：「那場戲的難度是我本身識講粗口，但劇情卻交代我不會說，所以很好笑！」「爆笑位」還有她口中和劇中老公「加埋百幾歲人談浪漫」，她完全不覺得「有幾浪漫」，但馬浚偉卻肉緊地堅持說好溫馨。



此外，馬浚偉以前好怕聽到《Today》這首歌，每聽到都會憶起亡母而痛哭不停，但最近卻翻唱此曲。他解釋：「1999年7月21日深夜，爸爸通知我去醫院見媽媽，我剛開車就聽到《Today》，歌詞太中了，忍不住淚如泉湧，到醫院時媽媽還未『打包』，然後處理完後事，開車離開時，又聽到這歌，後來亦經常會聽到，我心想：點呀！」透過舞台劇，二人希望帶出珍惜和孝順的訊息，馬浚偉自問絕對是個孝順仔，顧美華亦說父母常誇讚她是孝順女，唯獨她卻一直自責孝順不足，馬浚偉開解說：「這份自責便正正因為你孝順，不孝順的人哪會有這份自責心！」美華姐聞言搞笑說當堂明白了。

