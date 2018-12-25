祖兒熱爆叱咤至尊歌曲　軒仔贏開巷勢做歌王

本年度樂壇頒獎禮即將揭開序幕戰，元旦日舉行的「叱咤樂壇頒獎禮」，以播放率計算成績，目前男歌手走勢，據估計以去年缺席頒獎禮的張敬軒領先，他由年初開始不停推出歌曲，播放率遠遠拋離其他對手，勢奪男歌手金獎；至於男歌手銀、銅獎分別由陳奕迅、陳柏宇、周國賢及許廷鏗等競爭。



女方手金獎方面，估計是Gin Lee與AGA之爭，至於全面復出的謝安琪（Kay）播放率亦強勁，她與麥浚龍攜手合作的專輯企畫《The Album》，跟陳奕迅的《L.O.V.E.》爭奪「至尊唱片大獎」。而天后容祖兒今年雖然只推出一首廣東歌《心之科學》，但走勢凌厲，成為「至尊歌曲」大熱之選，雖然Eason的《漸漸》跟樂隊RubberBand的《未來見》同樣走勢凌厲，但祖兒被睇高一線。估計能打入叱咤「十大」的還有軒仔、許廷鏗、AGA、Gin Lee、謝安琪等，至於樂隊組合則由Dear Jane、RubberBand暫時領先。



而有份角逐「樂壇生力軍」的曾樂彤，出道即受英皇力捧，日前她開到口想大滿貫贏新人獎，但要面對華納旗下的洪嘉豪，只能坐亞望冠。